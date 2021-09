Sceaux-sur-Huisne Sceaux-sur-Huisne Sarthe, Sceaux-sur-Huisne JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE LA ROCHE Sceaux-sur-Huisne Sceaux-sur-Huisne Catégories d’évènement: Sarthe

Sceaux-sur-Huisne Sarthe Sceaux-sur-Huisne Visites commentées toutes les heures des extérieurs du château, d’une cave romaine et d’un aménagement dédié au Sacré-Coeur. Exposition d’objets archéologiques avec supports d’information. Samedi de 11h à 18h et dimanche de 10h à 18h. Possibilité de restauration sur place. +33 6 11 81 63 54 Visites commentées toutes les heures des extérieurs du château, d’une cave romaine et d’un aménagement dédié au Sacré-Coeur. Exposition d’objets archéologiques avec supports d’information. Samedi de 11h à 18h et dimanche de 10h à 18h. Possibilité de restauration sur place. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

