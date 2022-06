JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE LA ROCHE-NOYANT Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Construit entre 1780 et 1788, le château de la Roche-Noyant est un bel exemple de l'architecture des Lumières. Agrémenté d'un parc à l'anglaise installé au 19e siècle, l'édifice possède de belles dépendances typiques des fermes modèles de l'Anjou bleu. Visite libre des extérieurs. Journées Européennes du Patrimoine au Château de la Roche-Noyant, le dimanche 18 septembre 2022.

