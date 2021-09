Baracé Baracé Baracé, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE LA MOTTE Baracé Baracé Catégories d’évènement: Baracé

Maine-et-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE LA MOTTE Baracé, 18 septembre 2021, Baracé. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE LA MOTTE 2021-09-18 – 2021-09-18

Baracé Maine-et-Loire Baracé EUR Visite des extérieurs ainsi qu’une partie de la dépendance. Le château de la Motte est situé dans un vaste parc dominé par le Comte de Choulot au milieu du XIXème siècle. – Accès libre à l’extérieur de 14h à 17h le samedi et de 10h30 à 12h puis de 14h à 17h le dimanche

– Situé à la sortie de Baracé, sur la route de Huillé

– 5€ pour les +10 ans Journées Européennes du Patrimoine au Château de la Motte +33 6 08 06 98 84 Visite des extérieurs ainsi qu’une partie de la dépendance. Le château de la Motte est situé dans un vaste parc dominé par le Comte de Choulot au milieu du XIXème siècle. – Accès libre à l’extérieur de 14h à 17h le samedi et de 10h30 à 12h puis de 14h à 17h le dimanche

– Situé à la sortie de Baracé, sur la route de Huillé

– 5€ pour les +10 ans dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Baracé, Maine-et-Loire Autres Lieu Baracé Adresse Ville Baracé lieuville 47.64009#-0.35692