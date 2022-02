Journées Européennes du Patrimoine – Château de la Hunaudaye Plédéliac Plédéliac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plédéliac Côtes d’Armor Plédéliac Le château participe depuis de nombreuses années aux traditionnelles journées du patrimoine. Plus de 1200 visiteurs chaque année foulent le gazon et les pavés de la forteresse lors de ces deux journées gratuites. Visite guidées selon programme. le samedi :

visites libres de 10h30 à 18h30, en continu

visites guidées à 11h, 14h, 15h, 16h, 17h le dimanche :

visites libres de 12h à 14h

LA HUNAUDAYE Château de la Hunaudaye Plédéliac

