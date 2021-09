Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay, Deux-Sèvres Journées Européennes du Patrimoine : Château de la Guyonnière Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Catégories d’évènement: Beaulieu-sous-Parthenay

Journées Européennes du Patrimoine : Château de la Guyonnière Beaulieu-sous-Parthenay, 18 septembre 2021, Beaulieu-sous-Parthenay. Journées Européennes du Patrimoine : Château de la Guyonnière 2021-09-18 – 2021-09-19

Beaulieu-sous-Parthenay Deux-Sèvres Beaulieu-sous-Parthenay Maison forte du XIVème siècle à visiter, des greniers au jardin.

Visites guidées de 14h00 à 17h00 : toutes les 45 minutes.

dernière mise à jour : 2021-09-10

