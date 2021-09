Saint-Nicolas-de-Bourgueil Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire, Saint-Nicolas-de-Bourgueil Journées Européennes du Patrimoine : Château de la Cotelleraie Saint-Nicolas-de-Bourgueil Saint-Nicolas-de-Bourgueil Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Journées Européennes du Patrimoine : Château de la Cotelleraie Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 18 septembre 2021

Visite extérieure : Le château de la Cotelleraie du XVI ème siècle de style troubadour,est remanié au XIX ème siècle par le célèbre architecte angevin René Hodé sa facade est de style néo-gothique. ses sculptures de David d'Angers aux représentations symboliques et mythologiques de la vigne. Dans son parc, vous pourrez admirer ses trois platanes deux fois centenaires aux troncs majestueux, son séquoia, ses douves.

