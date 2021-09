Brain-sur-Allonnes Brain-sur-Allonnes Brain-sur-Allonnes, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE LA CHAUSSÉE, GALERIE CHRISTINE DEOM Brain-sur-Allonnes Brain-sur-Allonnes Catégories d’évènement: Brain-sur-Allonnes

Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire Brain-sur-Allonnes

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE LA CHAUSSÉE, GALERIE CHRISTINE DEOM
2021-09-18

Christine Deom, propriétaire du Château de la Chaussée, vous explique les différentes restaurations effectuées pour transformer cette demeure du 19e siècle en en galerie d'art et résidence d'artiste. Cette année Phillipe Burnel, artiste plasticien est mis à l'honneur dans la galerie.

La propriétaire vous invite à découvrir cette demeure du 19e siècle convertie en galerie d'art et résidence d'artiste. Visite commentée du rez-de-chaussée et de la galerie où seront exposées les œuvres de Phillipe Burnel, artiste plasticien.

+33 6 64 80 18 26
https://passions-art.com/place/chateau-de-la-chaussee

