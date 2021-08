Journées Européennes du Patrimoine : Château de Kerjean Saint-Vougay, 18 septembre 2021, Saint-Vougay.

Journées Européennes du Patrimoine : Château de Kerjean 2021-09-18 – 2021-09-19

Saint-Vougay Finistère Saint-Vougay

VISITE – ANIMATION FLASH

Nouvelle saison, nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine.

Animations, activités, visites et parfois même ouverture exceptionnelle d’espaces habituellement fermés au public, vous êtes près de 10 000 à venir découvrir ou redécouvrir nos monuments à l’occasion de ce week-end dédié qui donne à voir et à comprendre ces petites histoires qui font la grande et parfois longue Histoire de nos sites. C’est aussi un moment privilégié pour profiter gratuitement des expositions de l’année.

Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de patrimoine, d’histoire, de sorties culturelles…

mediation.kerjean@cdp29.fr +33 2 98 69 93 69

