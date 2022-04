Journées européennes du patrimoine : Château de Guirbaden, 17 septembre 2022, .

Journées européennes du patrimoine : Château de Guirbaden

2022-09-17 – 2022-09-18

Edifié entre le X° et le XIII° siècle, entouré par la forêt vosgienne, le Guirbaden se trouve à 1 km du village de Mollkirch, sur les collines dominant la Vallée de la Bruche. Il est le plus étendu des châteaux d’Alsace (2 hectares) et certainement aussi l’un des plus anciens.

L’association “Sauver le Guirbaden”, née en avril 2015, propose pour les Journées européennes du patrimoine quatre visites guidées par jour à 10h, 12h, 14h et 16h !

Prévoir des chaussures de marche et ouvrez vos mirettes !

Petite restauration médiévale proposée sur place.

Une exposition de photos anciennes et des animations vous accueillerons sur place.

