EUR 0 10 Ne manquez pas les Journées Européennes du Patrimoine au château de Flaugergues les 18 et 19 septembre 2021 !

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Flaugergues vous ouvre ses portes le samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 19h.

►Accès Jardins et Parcs du Château gratuits durant les deux jours

►Visite guidée “Coulisses du Château” : samedi et dimanche à 11h, 14h, 15h30 et 17h

►Visite guidée “Coulisses de la Cave” : samedi et dimanche à 15h

Réservation obligatoire via notre billetterie en ligne

NOUVEAU:

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Flaugergues vous propose le 18 septembre une conférence organisée autour de la thématique choisie par le Ministère de la Culture pour cette édition 2021 : le Patrimoine pour tous.

Folie montpelliéraine du XVIII° siècle, le Château de Flaugergues est une maison de campagne qui appartient depuis dix générations à la même famille. Ainsi, nous nous intéresserons durant cette conférence à savoir comment le Château de Flaugergues peut-il être le lieu d’un « Patrimoine pour tous » alors qu’il semble être un patrimoine privé avant tout.

Conférence gratuite, Salle Les Baumelles dans la cour du Mas – réservation obligatoire.

La présentation d’un Pass Sanitaire valide sera demandée aux personnes souhaitant assister à l’évènement.

Veuillez vous présenter un quart d’heure avant le début de l’évènement.

