Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Visite libre des extérieurs. Visite guidée par le propriétaire dimanche à 16h. Imposante demeure bâtie au 19e siècle, le château de Cunault incarne l’éclectisme architectural typique de son époque. Le porche d’entrée du 17e siècle provient du Prieuré voisin. Visite libre des extérieurs. Visite guidée par le propriétaire dimanche à 16h. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

