Cléré-les-Pins Indre-et-Loire Cléré-les-Pins Restauration de la Grille d’Honneur : démonstration de repoussage traditionnel

Restauration par Ferronnerie d’Art à la Française. Ils réaliseront sous vos yeux des ornements par relevage-repoussage sur tôle de fer de manière entièrement traditionnelle, au marteau à main levée. Restauration de la Grille d’Honneur (démonstration de repoussage traditionnel) et visites costumées x https://champchevrier.fr/ Restauration de la Grille d’Honneur : démonstration de repoussage traditionnel

© JC Coutand dernière mise à jour : 2021-09-07 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

