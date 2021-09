Chilleurs-aux-Bois Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois, Loiret Journées européennes du patrimoine Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois Catégories d’évènement: Chilleurs-aux-Bois

Journées européennes du patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Chamerolles

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Chamerolles

Pour la 38e saison, lors de ces deux journées, le château ouvre ses portes avec un tarif d’entrée unique de 5 € pour tous (- 6 ans : gratuit). Voici le programme : En plus des visites flash d’environ une vingtaine de minutes et d’expériences olfactives avec notre orgue pédagogique à parfums, nous vous proposons : **Samedi 18 septembre 2021 :** – atelier apiculture : un apiculteur présentera les ruches, leur fonctionnement et le rôle de chaque abeille à côté des ruches du parc du château. À 14 h et à 16 h (durée 1 h) / Tarif d’entrée du château / Réservation obligatoire au 02 38 39 84 66 (nombre de places limité) / Prévoir des chaussures fermées. – Atelier de création de parfum : stand libre permettant aux participants de choisir leur propre parfum en fonction de leur personnalité olfactive. Un questionnaire de personnalité olfactive suivi d’une découverte des ingrédients correspondant au profil de chacun. le visiteur repart avec son flacon, parmi une sélection de 5 fragrances composées. Tout l’après-midi (durée 20 minutes) / Tarif d’entrée du château / sans réservation / animation en continu. – Animation autour des oiseaux, proposée par la Ligue de protection des oiseaux (LPO), afin de découvrir les nombreux oiseaux qui nichent aux abords du château. Tout l’après-midi / Tarif d’entrée du château / sans réservation / animation en continu. **Dimanche 19 septembre 2021 :** – Animation autour des oiseaux, proposée par la Ligue de protection des oiseaux (LPO), afin de découvrir les nombreux oiseaux qui nichent aux abords du château. Tout l’après-midi / Tarif d’entrée du château / sans réservation / animation en continu.

5 € pour tous (gratuit pour les moins de 6 ans)

Château de Chamerolles, Chilleurs-aux-Bois, Loiret

18-19 septembre 2021, 10h00-18h00

