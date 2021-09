Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE BEAULIEU Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE BEAULIEU Saumur, 18 septembre 2021, Saumur. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE BEAULIEU 2021-09-18 – 2021-09-18

Saumur Maine-et-Loire Ouverture du parc avec son séquoia géant protégé. À voir également : une exposition sur Denis Papin (1647-1712) – Scientifique et inventeur – et ses liens avec Saumur. Visite libre. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Ville Saumur lieuville 47.24804#-0.0467