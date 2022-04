Journées européennes du Patrimoine Chassignolles Chassignolles Catégories d’évènement: Chassignolles

Chassignolles Indre Chassignolles La Maison des Traditions vous accueille pour les journées européennes du patrimoine. Visite libre Journées du Patrimoine à la Maison des traditions. maison-traditions@wanadoo.fr +33 2 54 48 00 57 http://www.lamaisondestraditions.org/ La Maison des Traditions vous accueille pour les journées européennes du patrimoine. Visite libre Maison des Traditions

