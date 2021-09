Journées Européennes du Patrimoine Charolles, 18 septembre 2021, Charolles.

Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-18 Musée du Prieuré 4 rue du prieuré

Charolles Saône-et-Loire Charolles

EUR 0 0 Le Musée du Prieuré participe comme chaque année aux Journées Européennes du patrimoine. Ainsi venez découvrir gratuitement les collections de faïences de Charolles (1844 à nos jours), de peintures de paysage : Jean Laronze (1852-1937) et Paul-Louis Nigaud (1895-1937); de sculptures sur bois et pierre de René Davoine (1888-1962). L’exposition Temporaire “Réminiscences, Jacques et Kira Molin” met en valeur les pièces réalisées par la manufacture entre 1965 et 1989. A l’occasion de ces journées du patrimoine, l’équipe propose également une visite commentée du musée à 16h30 le samedi et le dimanche.

museeduprieure@ville-charolles.fr +33 3 85 24 24 74

