Journées Européennes du Patrimoine Charny Orée de Puisaye, 18 septembre 2021, Charny Orée de Puisaye.

Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 Perreux Château de Montigny

Charny Orée de Puisaye Yonne Charny Orée de Puisaye

EUR 5 5 Venez découvrir le château de Montigny en Puisaye et son parc pour une promenade culturelle et bucolique.

Buvette et crêpes sur place par le comité de Perreux Animations.

chateaumontigny.puisaye@gmail.com

