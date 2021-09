Peyrus Peyrus Drôme, Peyrus Journées Européennes du Patrimoine : Chapelle Saint-Pierre : l’art roman et le monachisme au XIIe siècle à Peyrus Peyrus Peyrus Catégories d’évènement: Drôme

Peyrus

Journées Européennes du Patrimoine : Chapelle Saint-Pierre : l’art roman et le monachisme au XIIe siècle à Peyrus Peyrus, 18 septembre 2021, Peyrus. Journées Européennes du Patrimoine : Chapelle Saint-Pierre : l’art roman et le monachisme au XIIe siècle à Peyrus 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-19 19:00:00

Peyrus Drôme Peyrus L’association « Peyrus en Fête » et la commune de Peyrus vous proposent des visites de cette chapelle romane du XIIe siècle, gérée par l’ordre des Bénédictins et rattachée à Beaumont-lès-Valence et à la Chaise-Dieu. daniel.montaud@wanadoo.fr +33 4 75 79 20 86 dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Peyrus Autres Lieu Peyrus Adresse Ville Peyrus lieuville 44.91926#5.10677