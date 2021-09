Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHAPELLE ROYALE NOTRE-DAME DES ARDILLIERS Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHAPELLE ROYALE NOTRE-DAME DES ARDILLIERS Saumur, 18 septembre 2021, Saumur. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHAPELLE ROYALE NOTRE-DAME DES ARDILLIERS 2021-09-18 – 2021-09-18

Saumur Maine-et-Loire Ce sanctuaire royal a pour origine la découverte d’une Pietà près d’une source réputée guérisseuse. Construction au cours du XVIIe siècle d’une colossale rotonde classique, le plus grand dôme de France avant la construction des Invalides. Ouverture de la chapelle royale labellisée Église Remarquable en Anjou et visites guidées. Ce sanctuaire royal a pour origine la découverte d’une Pietà près d’une source réputée guérisseuse. Construction au cours du XVIIe siècle d’une colossale rotonde classique, le plus grand dôme de France avant la construction des Invalides. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Ville Saumur lieuville 47.25363#-0.06344