JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHAPELLE LA SALETTE DE GENÉ Erdre-en-Anjou, 18 septembre 2021, Erdre-en-Anjou. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHAPELLE LA SALETTE DE GENÉ 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 Cimetière Chapelle de La Salette

Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire Erdre-en-Anjou Édifice construit dans le cimetière sur une ancienne tombe en ruine.

Visite libre. Journées Européennes du Patrimoine à la chapelle La Salette à Gené. +33 2 41 61 46 20 Édifice construit dans le cimetière sur une ancienne tombe en ruine.

Lieu Erdre-en-Anjou Adresse Cimetière Chapelle de La Salette Ville Erdre-en-Anjou lieuville 47.59932#-0.83385