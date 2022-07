JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHAPELLE DU MOULIN D’IVRAY Étriché, 17 septembre 2022, Étriché.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHAPELLE DU MOULIN D’IVRAY

Hameau du Moulin d’Ivray Étriché Maine-et-Loire

2022-09-17 – 2022-09-18

Depuis près de 10 ans, l’Association Loisirs et Animations du Moulin d‘Yvray (LAMY) organise une exposition dans la chapelle de son hameau lors des journées du patrimoine.

Exposition des œuvres de l’artiste plasticienne, Laly Mille qui pratique le “mixed media”, où l’art de tout mélanger, de tout s’autoriser : peinture, collage, pastels, objets et matériaux récupérés. Autant d’opportunités d’exprimer ses rêves et ses émotions.

Entrez dans la Chapelle du Moulin d’Ivray

+33 6 74 65 84 43

