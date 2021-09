Rives Rives Lot-et-Garonne, Rives Journées européennes du patrimoine : Chapelle de Parisot (commune de Villeréal) Rives Rives Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Rives

Journées européennes du patrimoine : Chapelle de Parisot (commune de Villeréal) Rives, 18 septembre 2021, Rives. Journées européennes du patrimoine : Chapelle de Parisot (commune de Villeréal) 2021-09-18 – 2021-09-19

Rives Lot-et-Garonne A 1 km de la bastide royale de Villeréal, sur la petite colline de Parisot («Petit Paris»), se trouve l’Eglise Saint Clair, à coupole romane, dont le clocher a été remanié dans le style impérial au XIXème siècle. Quelques décors muraux ont été restaurés lors de travaux effectués en 2009. Visite libre A 1 km de la bastide royale de Villeréal, sur la petite colline de Parisot («Petit Paris»), se trouve l’Eglise Saint Clair, à coupole romane, dont le clocher a été remanié dans le style impérial au XIXème siècle. Quelques décors muraux ont été restaurés lors de travaux effectués en 2009. Visite libre A 1 km de la bastide royale de Villeréal, sur la petite colline de Parisot («Petit Paris»), se trouve l’Eglise Saint Clair, à coupole romane, dont le clocher a été remanié dans le style impérial au XIXème siècle. Quelques décors muraux ont été restaurés lors de travaux effectués en 2009. Visite libre ©Lezbroz dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Rives Autres Lieu Rives Adresse Ville Rives lieuville 44.63717#0.77515