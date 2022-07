JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHAPELLE DE L’ORATOIRE – TIERCE Tiercé Tiercé Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Tiercé

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHAPELLE DE L’ORATOIRE – TIERCE Tiercé, 17 septembre 2022, Tiercé. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHAPELLE DE L’ORATOIRE – TIERCE

Rue de la Chapelle Tiercé Maine-et-Loire

2022-09-17 09:00:00 – 2022-09-18 17:00:00 Tiercé

Maine-et-Loire Tiercé Venez en apprendre plus sur cet édifice néo-gothique du XIXe siècle. Profitez des Journées du Patrimoine 2022 pour entrer dans la magnifique Chapelle dite de l’Oratoire ! culture@mairietierce.fr Venez en apprendre plus sur cet édifice néo-gothique du XIXe siècle. Tiercé

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Tiercé Autres Lieu Tiercé Adresse Rue de la Chapelle Tiercé Maine-et-Loire Ville Tiercé lieuville Tiercé Departement Maine-et-Loire

Tiercé Tiercé Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tierce/

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHAPELLE DE L’ORATOIRE – TIERCE Tiercé 2022-09-17 was last modified: by JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHAPELLE DE L’ORATOIRE – TIERCE Tiercé Tiercé 17 septembre 2022 Rue de la Chapelle Tiercé Maine-et-Loire

Tiercé Maine-et-Loire