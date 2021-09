Châtillon-Saint-Jean Châtillon-Saint-Jean Châtillon-Saint-Jean, Drôme Journées Européennes du Patrimoine : Chapelle de Gillons Châtillon-Saint-Jean Châtillon-Saint-Jean Catégories d’évènement: Châtillon-Saint-Jean

Châtillon-Saint-Jean Drôme Châtillon-Saint-Jean Chapelle construite dans un prieuré roman du XIIe siècle, sur les fondations d’une première église paléochrétienne. À la fin du XVe siècle, elle devient église paroissiale de l’archidiocèse de Vienne. Elle sera ensuite vendue comme bien national en 1792. https://gillons.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-28 par

