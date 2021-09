Montsoreau Montsoreau Maine-et-Loire, Montsoreau JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHAMPIGNONNIÈRE DU SAUT AUX LOUPS Montsoreau Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montsoreau Maine-et-Loire L’extraction a laissé d’immenses galeries transformées en logements ou en espaces de culture du champignon.

L'extraction a laissé d'immenses galeries transformées en logements ou en espaces de culture du champignon.

En parcourant les galeries de tuffeau du Saut aux Loups, vous saurez tout sur les champignons. Le parcours de visite présente la culture des champignons de Paris des années 1900 à nos jours, la culture des pleurotes, des shiitakés… Un parcours pédagogique scénographié de plus de 500 mètres. Cette champignonnière s'est installée dans d'anciennes carrières. Le tuffeau y fut exploité depuis le 15e siècle pour la construction de sites prestigieux comme le château de Montsoreau et l'abbaye royale de Fontevraud.

