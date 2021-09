Saint-Martin-d'Ablois Saint-Martin-d'Ablois Marne, Saint-Martin-d'Ablois Journées Européennes du Patrimoine – Champagne Michel Hatat Saint-Martin-d’Ablois Saint-Martin-d'Ablois Catégories d’évènement: Marne

Saint-Martin-d'Ablois

Journées Européennes du Patrimoine – Champagne Michel Hatat Saint-Martin-d’Ablois, 18 septembre 2021, Saint-Martin-d'Ablois. Journées Européennes du Patrimoine – Champagne Michel Hatat 2021-09-18 – 2021-09-19 Champagne Michel Hatat 4 Place du Général de Gaulle

Saint-Martin-d’Ablois Marne Saint-Martin-d’Ablois Venez découvrir une petite exploitation champenoise pérennisée par trois familles en s’appuyant sur la coopération et l’esprit collectif, les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 de 14h00 à 17h00. Au programme de la visite :

– Accueil : histoire de la famille, rôle de la coopération pour les petits viticulteurs.

– Visite des vignes (HVE) avec biscuits roses, thé ou café.

– Retour à la propriété : explications de la phase finale de la champagnisation dans le cellier (personnalité du champagne).

– Caveau des arômes (faites travailler votre cerveau droit !).

– Dégustation dans le petit caveau et son bulloir (enchantement et rêve). Sur inscription : maximum 15 personnes par visite / Prévoir des chaussures de marche. contact@champagne-michelhatat.fr dernière mise à jour : 2021-09-10 par

