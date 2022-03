Journées européennes du patrimoine Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire Catégories d’évènement: Chamalières-sur-Loire

Chamalières-sur-Loire Haute-Loire Conférence sur le cartulaire de Chamalières par Martin de Framont.

Conférence sur la restauration de la statue de la vierge à l’enfant (18ème siècle) par Anne Elsener.

Horaires à préciser. +33 6 71 64 87 72 Eglise Saint-Gilles et salle polyvalente Chamalières Animation Chamalières-sur-Loire

