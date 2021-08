Journées européennes du patrimoine Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, 18 septembre 2021, Amilly.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre d’Art contemporain – Les Tanneries

Amilly participe aux Journées européennes du patrimoine 2021. Rendez-vous au centre-bourg, place de l’Église et salle Saint Loup, et aux Tanneries. Entrée libres et gratuites. Pass sanitaire et port du masque obligatoires. **Exposition ‘‘Regards d’hier et d’aujourd’hui’’** Les cartes postales anciennes sont un témoignage précieux d’époques révolues mais qui perdurent à travers notre patrimoine bâti. Cette exposition fait se rencontrer des vues anciennes de lieux emblématiques d’Amilly et des photos actuelles de ces mêmes lieux, avec la participation du Photo club d’Amilly. Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 9h à 12h et de 15h à 18h. Salle Saint-Loup, place de Nordwalde, centre-bourg. Puis jusqu’au 3 octobre, les vendredis 16h-19h, samedis et dimanches 9h-12h et 15h-18h. **Parcours aux Tanneries** Découvrez, au gré d’un parcours d’environ 1h, l’histoire de l’ancienne usine jusqu’à son réaménagement en plate-forme de production artistique. L’occasion de voir l’envers du décor de la création à travers l’installation des œuvres qui composent les trois expositions inaugurales de la nouvelle saison, qui sera lancée le 25 septembre. Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 14h30 à 18h. Centre d’art contemporain Les Tanneries – 234, rue des Ponts – Amilly. [contact-tanneries@amilly45.fr](mailto:contact-tanneries@amilly45.fr) / 02 38 85 28 50 **Marché des saveurs et parcours L’art dans la ville** Dimanche 19 septembre, sous la halle de la place de l’Église, se tiendra un Marché des saveurs, où une tombola gratuite permettra de remporter un panier garni. Un stand y proposera aussi de (re)découvrir le parcours ‘‘L’Art dans le paysage urbain’’ (itinéraire de 2 ou 11 km à partir du centre-bourg) grâce à la mise à disposition de brochures et aux animations proposées par la Ludothèque et la Maison des jeunes d’Amilly. Dimanche 19 septembre, de 8h à 13h. Centre-bourg d’Amilly.

Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly Loiret



