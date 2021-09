JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CENTRE D’ART CONTEMPORAIN BOUVET-LADUBAY Saumur, 18 septembre 2021, Saumur.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CENTRE D’ART CONTEMPORAIN BOUVET-LADUBAY 2021-09-18 – 2021-09-18

Saumur Maine-et-Loire

Ce solo show de l’artiste franco-suisse Agnès Thurnauer présente un ensemble d’œuvres, peintures et sculptures, issu de cinq séries : Mapping the studio, Peintures d’Histoire, Portraits Grandeur Nature, Matrices/Assises et Prédelles.

Le Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay accueille l’artiste Agnès Thurnauer. Découvrez ses œuvres à travers l’exposition «Rrose c’est la life » qui se poursuivra jusqu’au 3 octobre 2021.

accueil@bouvet-ladubay.fr +33 2 41 83 83 83 https://www.bouvet-ladubay.fr/

Ce solo show de l’artiste franco-suisse Agnès Thurnauer présente un ensemble d’œuvres, peintures et sculptures, issu de cinq séries : Mapping the studio, Peintures d’Histoire, Portraits Grandeur Nature, Matrices/Assises et Prédelles.

dernière mise à jour : 2021-09-13 par