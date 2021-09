Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CAVES VEUVE-AMIOT : « LE CLOS DES POÈTES DISPARUS » Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CAVES VEUVE-AMIOT : « LE CLOS DES POÈTES DISPARUS » Saumur, 18 septembre 2021, Saumur. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CAVES VEUVE-AMIOT : « LE CLOS DES POÈTES DISPARUS » 2021-09-18 – 2021-09-18

Saumur Maine-et-Loire C’est en 1991 que les premières vendanges du Clos Elisa ont eu lieu ! Idéalement situé au-dessus des caves Veuve Amiot, le clos Elisa est dédié à l’élaboration de la prestigieuse cuvée Elisa. Cet hectare de vigne est en conversion viticulture biologique. À l’occasion du week-end des journées du patrimoine, Veuve Amiot plonge le clos dans une ambiance romantique et bucolique. Au départ des caves, un jeu de piste vous sera proposé pour rejoindre le Clos Elisa. Puis dans le clos, vous pourrez rencontrer les poètes et assister à leurs tirades. Enfin, la balade se terminera par une dégustation de millésime inédit ! Durée de la visite : 1 heure. Réservation conseillée (jauge limitée). Attention : 400 mètres de montée à pied vers le clos difficile pour les personnes à mobilité réduite. À l’occasion des 30 ans du Clos Elisa, la Maison Veuve Amiot invite les visiteurs à la découverte du « Clos des Poètes disparus » : une balade contée, de la cave jusqu’aux vignes, accompagnée par un guide. visites.saumur@veuve-amiot.com +33 2 41 83 14 16 https://www.veuveamiot.fr/ C’est en 1991 que les premières vendanges du Clos Elisa ont eu lieu ! Idéalement situé au-dessus des caves Veuve Amiot, le clos Elisa est dédié à l’élaboration de la prestigieuse cuvée Elisa. Cet hectare de vigne est en conversion viticulture biologique. À l’occasion du week-end des journées du patrimoine, Veuve Amiot plonge le clos dans une ambiance romantique et bucolique. Au départ des caves, un jeu de piste vous sera proposé pour rejoindre le Clos Elisa. Puis dans le clos, vous pourrez rencontrer les poètes et assister à leurs tirades. Enfin, la balade se terminera par une dégustation de millésime inédit ! Durée de la visite : 1 heure. Réservation conseillée (jauge limitée). Attention : 400 mètres de montée à pied vers le clos difficile pour les personnes à mobilité réduite. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Ville Saumur lieuville 47.26801#-0.10261