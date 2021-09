Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CAVES LANGLOIS-CHATEAU Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CAVES LANGLOIS-CHATEAU 2021-09-18 – 2021-09-18

Saumur Maine-et-Loire EUR 5 5 La Maison Langlois-Chateau, qui a gardé son caractère familial depuis 1885, possède un site viticole remarquable. Sur les hauts du coteau dominant la Loire se trouve le plus ancien vignoble de la Maison Langlois-Chateau. A mi-pente se trouvent les chais, pressoirs et cuveries, au pied du coteau les caves qui sont d’anciennes carrières de tuffeau. Les visites guidées mettront l’accent sur la géographie et l’histoire du site qui offre un panorama remarquable sur les vignes de la maison et sur la ville de Saumur. Initiation à l’œnologie à l’école du vin samedi et dimanche à 10h (sur réservation). visite@langlois-chateau.fr +33 2 41 40 21 40 http://www.langlois-chateau.fr/ La Maison Langlois-Chateau, qui a gardé son caractère familial depuis 1885, possède un site viticole remarquable. Sur les hauts du coteau dominant la Loire se trouve le plus ancien vignoble de la Maison Langlois-Chateau. A mi-pente se trouvent les chais, pressoirs et cuveries, au pied du coteau les caves qui sont d’anciennes carrières de tuffeau. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Saumur