JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CAVE ACKERMAN Saumur, 19 septembre 2021, Saumur.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CAVE ACKERMAN 2021-09-19 – 2021-09-18

Saumur Maine-et-Loire

Découvrez une scénographie unique en son genre, et laissez-vous gagner par la magie de la rencontre entre le vin et l’art ! A travers une visite à la fois pédagogique, ludique et onirique, découvrez les mystères de la vigne, de la méthode traditionnelle et l’histoire de la Maison Ackerman. Plongez dans l’univers extraordinaire d’artistes au travers d’œuvres éphémères et enchanteresses installées dans quelques-unes des plus belles galeries troglodytiques.

Visite libre ou guidée des caves troglodytes achetées par Jean-Baptiste Ackerman pour son négoce de fines bulles, avec la découverte des installations artistiques de la Résidence Ackerman-Fontevraud.

tourisme@ackerman.fr +33 2 41 53 03 21 https://visite.ackerman.fr/

Découvrez une scénographie unique en son genre, et laissez-vous gagner par la magie de la rencontre entre le vin et l’art ! A travers une visite à la fois pédagogique, ludique et onirique, découvrez les mystères de la vigne, de la méthode traditionnelle et l’histoire de la Maison Ackerman. Plongez dans l’univers extraordinaire d’artistes au travers d’œuvres éphémères et enchanteresses installées dans quelques-unes des plus belles galeries troglodytiques.

dernière mise à jour : 2021-09-13 par