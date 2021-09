Journées Européennes du Patrimoine Castillon-la-Bataille, 17 septembre 2021, Castillon-la-Bataille.

Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-17 08:30:00 – 2021-09-19 19:00:00

Castillon-la-Bataille Gironde

La 38e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les 18 et 19 septembre 2021, sur le thème du « Patrimoine pour tous ». Une occasion unique de célébrer la richesse et la diversité de notre patrimoine national et surtout local.

Retrouvez l’intégralité du programme de ces journées sur la page dédiée : https://www.tourisme-castillonpujols.fr/pratique/l-agenda/les-temps-forts/journees-europeennes-du-patrimoine-2021/

Ministère de la Culture

