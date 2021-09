JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Camera obscura : au cœur de la photographie Saint-Jean-de-Luz, 19 septembre 2021, Saint-Jean-de-Luz.

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Camera obscura : au cœur de la photographie 2021-09-19 09:30:00 – 2021-09-19 12:30:00 Place Louis XIV Hôtel de ville

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Abel Bourgeois est un photographe singulier : il fabrique lui-même ses appareils. Cette fois-ci, il a décidé de transformer une salle de la mairie en “camera obscura”. Un appareil photo géant en somme ! Sans aucun recours à la technologie, plongé dans le noir, vous verrez la place prendre vie sur un écran et notre artiste mettra la lumière sur les principes de bases de la photographie.

À l’extérieur notre guide vous fera découvrir les coulisses de l’exposition « Clic ! Clac ! une photo, une histoire » et les techniques à l’œuvre il y a plus d’un siècle.

Visites en continu

Masque obligatoire

+33 5 59 51 61 97

