Journées européennes du patrimoine : Caen de A à Z Caen, 17 septembre 2021, Caen.

Journées européennes du patrimoine : Caen de A à Z 2021-09-17 21:00:00 – 2021-09-17 Église Saint-Etienne le Vieux Rue Arcisse-de-Caumont

Caen Calvados

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’un parcours original à travers la ville .Caen de A à Z

De Guillaume le Conquérant à Orelsan, (re)découvrez Caen à travers son histoire, ses spécificités et ses personnalités en parcourant la ville avec un abécédaire comme fil rouge. Cette visite mixe les époques, les personnages, les lieux et les anecdotes pour vous offrir un autre regard sur la ville d’hier et d’aujourd’hui.Créée et menée par Romain Desclos guide conférencierRdv au chevet de l’église du Vieux-Saint-ÉtienneDurée : 2h à 2h30 pour un parcours de 2,5 kmJauge limitée à 20 personnesInscription obligatoire et uniquement par mail à dc.patrimoine@caen.fr

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Romain Desclos

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’un parcours original à travers la ville .

Caen de A à Z

De Guillaume le Conquérant à Orelsan, (re)découvrez Caen à travers son histoire, ses spécificités et ses…

dc.patrimoine@caen.fr

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’un parcours original à travers la ville .Caen de A à Z

De Guillaume le Conquérant à Orelsan, (re)découvrez Caen à travers son histoire, ses spécificités et ses personnalités en parcourant la ville avec un abécédaire comme fil rouge. Cette visite mixe les époques, les personnages, les lieux et les anecdotes pour vous offrir un autre regard sur la ville d’hier et d’aujourd’hui.Créée et menée par Romain Desclos guide conférencierRdv au chevet de l’église du Vieux-Saint-ÉtienneDurée : 2h à 2h30 pour un parcours de 2,5 kmJauge limitée à 20 personnesInscription obligatoire et uniquement par mail à dc.patrimoine@caen.fr

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Romain Desclos

dernière mise à jour : 2021-08-04 par