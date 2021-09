Thionville Thionville Moselle, Thionville JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – BUZZE TA VILLE Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – BUZZE TA VILLE 2021-09-18 17:30:00 – 2021-09-18 Puzzle Place André Malraux Thionville

Thionville Moselle A L’occasion des journées européennes du patrimoine, Puzzle vous convie à un quizz – apéritif.

Au programme des questions insolites sur Thionville et sa région. Découvertes et rires garantis !

puzzle@mairie-thionville.fr +33 3 82 80 17 30 https://www.puzzle.thionville.fr/

