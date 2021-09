Monbahus Monbahus Lot-et-Garonne, Monbahus Journées européennes du patrimoine : butte du moulin de la vierge (Monbahus) Monbahus Monbahus Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Monbahus

Journées européennes du patrimoine : butte du moulin de la vierge (Monbahus) Monbahus, 18 septembre 2021, Monbahus. Journées européennes du patrimoine : butte du moulin de la vierge (Monbahus) 2021-09-18 – 2021-09-19

La Butte du moulin de la Vierge vous offre un panorama 360° sur la campagne environnante avec 4 tables d'orientation et 2 supplémentaires pour vous informer sur des thèmes particuliers au village. Vous pourrez également parcourir le circuit du CEDP pour vous initier à la lecture de paysage

+33 5 53 01 62 17

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Monbahus Autres Lieu Monbahus Adresse Ville Monbahus lieuville 44.54783#0.53625