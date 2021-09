Brinay Brinay Brinay, Cher Journées européennes du patrimoine Brinay Brinay Catégories d’évènement: Brinay

Cher

Journées européennes du patrimoine Brinay, 18 septembre 2021, Brinay. Journées européennes du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Brinay Cher Brinay Visite libre ou commentée de l’église, concert de chants médiévaux et traditionnels. Parc de la Godinière ouvert le dimanche de 10h à 13h. Animations pour enfants Visite libre ou commentée de l’église, concert de chants médiévaux et traditionnels. Parc de la Godinière ouvert le dimanche de 10h à 13h. Animations pour enfants tourismebrinay18@orange.fr Visite libre ou commentée de l’église, concert de chants médiévaux et traditionnels. Parc de la Godinière ouvert le dimanche de 10h à 13h. Animations pour enfants dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Brinay, Cher Autres Lieu Brinay Adresse Ville Brinay lieuville 47.17748#2.12697