Venez découvrir toutes les facettes du patrimoine brestois lors de ce week-end de fêtes. La 38e édition des Journées européennes du patrimoine a pour thème 2021 : le patrimoine pour tous. Cet évènement fait en effet la part belle à l'émerveillement collectif, à travers des visites, des balades, des découvertes sur l'ensemble de la métropole. Cette année sont célébrés les 60 ans de l'hôtel de ville. A noter que les équipements et les visites guidées se font sur réservation. Programme détaillé sur brest.fr

+33 2 98 00 80 80 https://www.brest.fr/culture/fetes-et-festivals/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2149.html

