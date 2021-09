Saint-Vallier Saint-Vallier Saint-Vallier, Saône-et-Loire Journées européennes du patrimoine – Bibliothèque de Saint-Vallier Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: Saint-Vallier

Saint-Vallier Saône-et-Loire Saint-Vallier EUR Exposition photographique “Souvenirs d’aujourd’hui” de Stéphanie Chapotot.

Exposition d’une sélection de livres exceptionnels : des reliures d’art de Claude-Adélaïde Brémond, qui transforme des livres ordinaires en livres extraordinaires en jouant avec les matières ; l’imaginaire d’Yvon le Drennec, artiste local qui crée ses propres livres, de l’idée jusqu’à l’objet final. admi.ecla@mairie-saintvallier.fr +33 3 85 67 78 20 Exposition photographique “Souvenirs d’aujourd’hui” de Stéphanie Chapotot.

