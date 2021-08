Journées européennes du patrimoine Bibliothèque de l’IHNA – Salle Labrouste, 18 septembre 2021, Paris.

À l’occasion des 38e Journées européennes du patrimoine, les deux sites patrimoniaux de l’Institut national d’histoire de l’art, la galerie Colbert, ancienne galerie marchande, et la prestigieuse bibliothèque conçue par Henri Labrouste, sont accessibles en visite libre accompagnée de médiation par des étudiants en archéologie, histoire de l’art et patrimoine. Les visiteurs peuvent à cette occasion découvrir l’histoire méconnue du passage parisien qu’est la galerie Colbert. Dans la bibliothèque, le public peut admirer la salle de lecture spectaculaire avec ses céramiques et décors peints, les médaillons décorés à la feuille d’or, les caryatides monumentales, les balcons, les calorifères, ou encore le pneumatique installé en 1932. C’est aussi l’occasion de faire découvrir aux visiteurs les nombreuses activités de l’INHA à travers un programme varié. Ces journées permettent en effet aux historiens de l’art qui travaillent dans la galerie Colbert et la salle Labrouste de partager leur passion le temps d’un week-end, en lien avec le thème de ces Journées européennes du patrimoine, « Patrimoine pour tous ». L’INHA donne ainsi la parole à Manuel Charpy, historien de la culture matérielle et de la culture visuelle pour une grande conférence intitulée « La mémoire longue d’une mode populaire : la Sape en Europe et au Congo (XIX-XXIe siècle) ». Salle Labrouste, une exposition présente les canaux par lesquels art et patrimoine ont pénétré au XIXe siècle jusque dans les foyers modestes : anamorphoses, vues d’optique, peep-shows, livres de fêtes, revues et même cartes postales. Les personnels de la bibliothèque commentent aussi un choix de documents et évoquent avec le public la pratique de leur métier. La parole est également donnée aux jeunes chercheurs : les doctorants en histoire de l’art prennent ainsi 10 minutes pour exposer leur sujet de thèse tandis que les étudiants en master ont 180 secondes lors d’un concours dédié. Des ateliers pour les enfants et familles ainsi qu’un salon de lecture pour le jeune public viennent compléter ce programme. _______ **Informations pratiques** Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre 10h – 19h30 INHA, galerie Colbert, bibliothèque de l’INHA – salle Labrouste

