du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Dans la ville de Bellegarde

Au programme de ces deux journées : deux expositions, une conférence sur la rose, une dégustation de produits à la rose, des tours en calèche, une conférence musicale, un atelier photo pour les enfants, un escape game dans la ville. Un point d’accueil dans la cour d’Antin (cour du château) sera là pour vous renseigner, vous orienter et vérifier vos pass sanitaires. ! ATTENTION ! – Le pass sanitaire sera obligatoire pour les personnes de 18 ans et +. Après vérification un bracelet vous sera remis, vous donnant accès à l’ensemble des animations. – Le port du masque sera obligatoire en intérieur et dans la calèche. – A l’exception des expositions, les animations sont sur réservation en avance ou sur place. Nombre de places limité. Pour les tours en calèche 8 départs toutes les 30 minutes entre 14h et 17h30. Chaque départ = 1 groupe de 6 personnes. Pour l’escape game 7 départs toutes les 30 minutes entre 14h et 17h. Chaque départ = 1 groupe de 5 personnes. Deux journées riches en animations pour découvrir le patrimoine de Bellegarde Dans la ville de Bellegarde Cour d’Antin, Bellegarde Bellegarde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

