Journées Européennes du Patrimoine : Basilique Saint-Remi Reims, 18 septembre 2021, Reims. Journées Européennes du Patrimoine : Basilique Saint-Remi 2021-09-18 08:00:00 – 2021-09-19 19:00:00 Rue Saint-Julien Basilique Saint Remi

Reims Marne Visites libres le samedi et dimanche de 8h00 à 19h00. Visites guidées :

Samedi de 10h00 à 14h00 (dernier départ)

Dimanche de 12h00 à 17h00 (dernier départ) Concert :

Dimanche à 17h00

Concert d’orgue de Benjamin Joseph Steens. https://www.reims.fr/la-ville-de-reims/festival-et-evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2021-10601.html dernière mise à jour : 2021-09-13 par

