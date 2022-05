Journées européennes du Patrimoine – Balades attelées sur le domaine de Courboyer

Journées européennes du Patrimoine – Balades attelées sur le domaine de Courboyer, 17 septembre 2022, . Journées européennes du Patrimoine – Balades attelées sur le domaine de Courboyer

2022-09-17 – 2022-09-18 Au rythme des pas des percherons, venez découvrir ou redécouvrir le domaine de Courboyer, son manoir du XVe siècle et ses caractéristiques naturelles. Moyen ludique et pratique, l'attelage permet une meilleure accessibilité au site.

