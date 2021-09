JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – BALADE SUR LA LOIRE À SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE Gennes-Val-de-Loire, 18 septembre 2021, Gennes-Val-de-Loire.

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Toutes les demi-heures, Alain Gillot et son bateau traditionnel « Rêve de Loire » embarque une douzaine de personnes pour ne balade entre les deux rives (Réservation sur place).

Pour en savoir plus sur ce fleuve unique et ses habitants, Rendez-vous en bord de Loire, sur la cale de Gennes pour rencontrer Arnaud Lévèque et Philippe Piau, passeurs de Loire, d’histoires, de chansons…

Suivi de la rencontre avec Emmanuel Brunet qui raconte le passage de la Loire à travers les siècles entre Saint Martin de la Place et Chênehutte – Les Tuffeaux.

Alain Gillot vous attend à bord de son bateau à la cale de Saint Martin pour vous embarquer dans une balade sur la Loire.

