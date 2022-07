Journées Européennes du Patrimoine : Balade Racontée Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Lot EUR Vous pourrez notamment y apprendre l’histoire du faubourg Saint-Siméon, de la fondation du prieuré du Mont-Saint-Jean, du passage d’un inquisiteur en 1241 et de la prise de Gourdon par une armée protestante, ou encore assister à une reconstitution du procès en sorcellerie de Marguerite de l’Étang. Toutes ces histoires, parfaitement authentiques, sont tirées de l’étude des archives anciennes de la ville par Max Aussel et des bénévoles de l’association.

Renseignements au 06 48 72 73 24 (par SMS de préférence).

Exceptionnellement pour les journées du patrimoine, l'association Héritages du Sénéchal vous propose une balade dans Gourdon au cours de laquelle des acteurs bénévoles de l'association vous feront découvrir ou redécouvrir l'histoire ancienne de la ville et de ses environs. +33 6 48 72 73 24

