À l’occasiond des Journées Européennes du Patrimoine : Embarquez et découvrez les sensations d’une navigation à bord du vieux gréement « La Chaloupe Sardinière ». Découvrez l’histoire de ce bateau, et revivez l’époque de la pêche à la sardine en vous prenant pour un matelot. A travers cette balade commentée, vous découvrirez les différents paysages qui façonnent la côte et apprécierez le littoral sous un angle de vue différent ! Si le temps est clément et la houle pas trop forte, vous aurez peut-être la chance d’approcher la petite île des Évens…. Le capitaine vous attend pour larguez les amarres ! À partir de 7 ans. Informations et réservations : Office de Tourisme du Pouliguen

Public

Quai Jules Sandeau Sur le port face à la crêperie Les Korrigans 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:45:00 2021-09-18T17:15:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:45:00 2021-09-19T17:15:00