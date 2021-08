JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : BALADE NATURELLEMENT CONTEE AUX ORPELLIERES Sérignan, 18 septembre 2021, Sérignan.

Sérignan Hérault

Le site des Orpellières est insolite et unique : ancien domaine viticole luttant contre les éléments, inspirant pour Dado, un artiste mondialement reconnu. Aujourd’hui ce lieu protégé demeure précieux pour la compréhension de l’état naturel de nos côtes, entre cordon dunaire, pré-salés, mer et fleuve.

Pensez à vous munir d’un chapeau, d’une bouteille d’eau et d’une paire de jumelles. La balade dure entre 1h30 et 2h – Fortement recommandée pour les enfants de plus de 10 ans. Les chiens ne sont pas autorisés sur le site.

Balade gratuite , billetterie obligatoire dans l’un de nos 5 bureaux d’information touristique.

accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com +33 4 99 41 36 36 https://www.beziers-mediterranee.com/decouvrir-beziers-mediterranee/cote-mer

