JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : BALADE NATURALISTE AUX ORPELLIERES Sérignan, 18 septembre 2021, Sérignan. JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : BALADE NATURALISTE AUX ORPELLIERES 2021-09-18 – 2021-09-18

Sérignan Hérault Accompagnés par un spécialiste membre de la Société d’Etude des Sciences Naturelles de Béziers ( SESNB), découvrez au fil des sentiers les espèces typiques de chaque milieu entre le fleuve, les pré-salés, la dune et la plage, pour être incollable sur la flore des Orpellières ! Balade gratuite , billetterie obligatoire dans l’un de nos 5 bureaux d’information touristique. Accompagnés par un spécialiste membre de la Société d’Etude des Sciences Naturelles de Béziers ( SESNB), découvrez au fil des sentiers les espèces typiques de chaque milieu entre le fleuve, les pré-salés, la dune et la plage, pour être incollable sur la flore des Orpellières !

+33 4 99 41 36 36

