Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : BALADE HISTORIQUE DE LA CHAPELLE ROUSSELIN Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : BALADE HISTORIQUE DE LA CHAPELLE ROUSSELIN Chemillé-en-Anjou, 18 septembre 2021, Chemillé-en-Anjou. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : BALADE HISTORIQUE DE LA CHAPELLE ROUSSELIN 2021-09-18 – 2021-09-19 LA CHAPELLE-ROUSSELIN 5 Place de la Mairie

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Balade dans le bourg du village de La Chapelle Rousselin suivi de l’exposition photo dans la salle de l’amitié.

Le point de départ se fait à la salle intergénérationnelle, située à côté de la mairie. Découvrez le patrimoine de Chemillé avec Baludik à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. +33 2 41 30 63 40 Balade dans le bourg du village de La Chapelle Rousselin suivi de l’exposition photo dans la salle de l’amitié.

Le point de départ se fait à la salle intergénérationnelle, située à côté de la mairie. dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Chemillé-en-Anjou Adresse LA CHAPELLE-ROUSSELIN 5 Place de la Mairie Ville Chemillé-en-Anjou lieuville 47.2125#-0.79606